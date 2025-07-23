Karabük'ün Safranbolu İlçesinde Orman Yangını

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Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü yakınlarında çıkan orman yangınına çok sayıda itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi. Yangın rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde büyüdü ve söndürme çalışmaları başlatıldı.

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde orman yangını çıktı, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Safranbolu ilçesine bağlı Çavuşlar köyü yakınlarındaki ormanda, saat 15.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, itfaiye, arazöz ve su tankerleri sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Haber: Murat ÖZELCİ/SAFRANBOLU (Karabük),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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