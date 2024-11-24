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Karabük'ün Safranbolu İlçesi Karla Kaplandı

Karabük'ün Safranbolu İlçesi Karla Kaplandı
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UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konakları ile ünlü Safranbolu, kar yağışının ardından beyaza büründü. Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan tarihi konaklarıyla ünlü Karabük'ün Safranbolu ilçesi, kar yağışının ardından beyaza büründü.

İl merkezi ve ilçelerde dün başlayan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yağışın ardından ilçedeki Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme ve konakların üst kısımları karla kaplandı.

Tarihi yapıların kar altındaki güzelliği, ilçeye hakim tepedeki Hıdırlık Seyir Terası'ndan izlendi.

Hıdırlık Seyir Terası'na gelen Eylem Aydın, AA muhabirine, her yerin bembeyaz olduğunu dile getirerek, "Mükemmel bir duygu. Konaklar beyaz gelinlik giymiş gibiler, mükemmeller." dedi.

Emine Berre İçöz de Safranbolu evlerinin çok güzel olduğunu ve yağışın ardından tarihi konakların çatılarının beyaza büründüğünü belirterek, "Şu an Hıdırlık Seyir Terası'ndayız. Çok güzel bir manzara." diye konuştu.

Öte yandan kar yağışı Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, D-100 kara yolu ve ilçelerin yüksek kesimlerinde de etkili oldu.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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