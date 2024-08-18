Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını kontrol altına alındı

KONTROL ALTINA ALINDI

Karabük'ün Ovacık ilçesi'nde Beydini ve Alınca köyleri arasında geçen cuma günü saat 15.00'te başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı X hesabından yaptığı açıklamada, "Karabük'ün Ovacık ilçesindeki orman yangını havadan ve karadan yapılan etkin müdahaleler sonucunda kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun "dedi.