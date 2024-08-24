Karabük'ün Ovacık ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı
Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyünde, saat 17.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.
KARABÜK'ün Ovacık ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ormanda yangın çıktı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Karabük'ün Ovacık ilçesine bağlı Güneysaz köyünde, saat 17.00 sıralarında ormana yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangını görenler ihbarda bulundu. Olay yerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.