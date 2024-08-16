Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor. Beydini köyü mevkisinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Beydini köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye 9 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer, 11 pikap, 4 ilk müdahale aracı ile 81 personel sevk edildi.
Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Öte yandan yangın nedeniyle oluşan duman, yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki şehir merkezinden görüldü.