Karabük'ün Ovacık ilçesinde kamyonda kaza: 2 yaralı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon yol kenarına devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.