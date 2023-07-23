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Karabük'ün Ovacık ilçesinde kamyonda kaza: 2 yaralı

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir kamyon yol kenarına devrildi ve 2 kişi yaralandı. Yaralılar, hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde devrilen kamyondaki 2 kişi yaralandı.

H.Y. (24) idaresindeki 67 DS 346 plakalı kamyon, Karabük-Ovacık kara yolu Sülük köyü yakınlarında yol kenarına devrildi.

Kazada, sürücü H.Y. ve yanındaki M.Y. (26) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

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