Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Güneysaz köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Ovacık, Eflani, Yenice, Karabük, Eskipazar ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Yangın, 10 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 60 personel ile karadan müdahale edilerek kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başlatıldı.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Güneysaz köyü yakınlarında yıldırım düşmesi sonucu orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Ovacık, Eflani, Yenice, Karabük, Eskipazar ve Bartın Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin 10 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 60 personel ile karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.