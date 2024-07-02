Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan anız yangını söndürüldü
Karabük'ün Ovacık ilçesinde Belen köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm arazi zarar gördü.
Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Belen köyünde yakılan anız ateşi rüzgarın da etkisiyle yangına dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.
Yangında yaklaşık 5 dönüm arazi zarar gördü.