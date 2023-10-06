Karabük'ün Ovacık ilçesinde 4 samanlık yangında kullanılamaz hale geldi

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında, 4 samanlık kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, samanlıklar kullanılamaz hale geldi. Polis ve jandarma, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Karabük'ün Ovacık ilçesinde çıkan yangında, 4 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Merkeze bağlı Gümüşler Mahallesi'nde 4 samanlıkta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye, Ovacık Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, samanlıklar kullanılamaz hale geldi.

Polis ve jandarma, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.

Vali Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç, Ovacık Kaymakamı Tuğçe Yılmaz, Ovacık Belediye Başkanı Yakup Narter, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse ve AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt da olay yerinde inceleme yaptı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada ise Ovacık'ta öğleden sonra 4 farklı noktadaki samanlıkta yangın çıktığı belirtildi.

Yangınların itfaiye, orman işletme ile kurumların havadan ve karadan çalışmaları sonucu söndürüldüğü kaydedilen açıklamada, "Herhangi bir can kaybı ve yaralının olmadığı olaylarda maddi hasar meydana gelmiştir. Zarar tespit çalışmalarına başlanmış olup, yangınların çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, ilçede dün ve gece saatlerinde, metruk binada, 3 samanlıkta, samanlık olarak da kullanılan ahırda ve bir takside yangın çıkmıştı.