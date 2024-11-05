Karabük'ün Keltepe Kayak Merkezi Beyaza Büründü
Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının devam etmesi bekleniyor.
KARABÜK'ün kayak merkezi Keltepe, yağan karla beyaza büründü. Kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.
Karabük'ün 2 bin rakımlı kayak merkezi Keltepe'de gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 6 derece olarak ölçüldüğü kayak merkezinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Meteorolojik verilerek göre kar yağışının bölgede devam etmesi bekleniyor. Kayak merkezinde sezonun ise aralık ayında açılması planlanıyor.