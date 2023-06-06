Karabük'ün il oluşunun 28. yılı kutlandı

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Karabük'ün il oluşunun 28. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı. Vali Gürel, mesajında, Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli bir mahallesiyken 3 Nisan 1937'de Demir Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atılmasıyla kurulan Karabük'ün 6 Haziran 1995'te Türkiye'nin 78. ili olduğunu hatırlattı.

Karabük Valisi Fuat Gürel ve protokol üyeleri, Karabük'ün il oluşunun 28. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Gürel, mesajında, Safranbolu'ya bağlı Öğlebeli köyünün 13 haneli bir mahallesiyken 3 Nisan 1937'de Demir Çelik Fabrikaları'nın temellerinin atılmasıyla kurulan Karabük'ün 6 Haziran 1995'te Türkiye'nin 78. ili olduğunu hatırlattı.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla temelleri atılan Karabük Demir Çelik Fabrikalarının sanayileşmenin ve gelişmenin en güçlü lokomotifi olduğuna işaret eden Gürel, şunları kaydetti:

"Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarıyla doğan, bilinen, büyüyen ve büyüten bugün de yine Karabük yöre ve ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. UNESCO tarafından dünya kültür miras listesine alınan, Türk kent kültürünün eşsiz örneklerini bir bütün halinde günümüze kadar taşıyan, açık hava müzesi konumundaki Safranbolu, geçmiş dönem medeniyetlerinin önemli yerleşim merkezlerini bünyesinde barındırmıştır. Eflani ve Eskipazar ilçeleri medeniyetlerden günümüze önemli tarihi kalıntılar taşıyan yerleşim birimleridir.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, eşsiz doğal güzelliklere de sahip olan Karabük; Yenice ilçesindeki yağmur ormanları ve açık hava ağaç müzesi, Ovacık ilçesinde ağırlıklı olmak üzere ilin geneline yayılmış yaylaları, mağaraları, kanyonları, doğal göl ve göletleri ile turizmde fazla tanınmamış farklı bir yurt köşesidir. Cumhuriyet kenti Karabük'ümüzün il oluşunun 28. yıl dönümünü kutlar, ilimizin gelişip kalkınmasında ve bugünlere gelmesinde emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım."

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse de Karabük'ün il oluşunun 28. yılını yayımladıkları mesajlarla kutladı.