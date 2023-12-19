Üye Girişi
Haberler

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

Güncelleme:
Abone Ol

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de yetkililerden bilgi aldı.

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürülürken, dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstasyon Mahallesi'nde 2 katlı müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Eskipazar Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen ev sahibi Osman Citti, ambulansla önce Eskipazar Entegre İlçe Devlet Hastanesi'ne, ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Güncel

Hüseyin Dönmez Eskipazar İtfaiye Karabük İtfaiye Belediye Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor Merve kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Merve kaç yaşında, evli mi? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 19 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (19 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Kelkit'te deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Kelkit'te deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? Gümüşhane'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! Bugün Gümüşhane'de deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Aralık Salı az önce deprem mi oldu? 19 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 19 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Survivor Ersin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Ersin kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? Survivor Berna kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Berna kaç yaşında, evli mi? 19 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Survivor Sercan kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Sercan kaç yaşında, evli mi? Survivor Pınar kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Pınar kaç yaşında, evli mi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title