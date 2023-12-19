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Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

19 Aralık 2023 00:45 Güncelleme: 00:46 Abone Ol

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan 2 katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen Eskipazar Belediye Başkanı Hüseyin Dönmez de yetkililerden bilgi aldı.