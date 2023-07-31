Karabük'ün Eflani ilçesinde prefabrik evde yangın çıktı, kadın yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesinde bir prefabrik evde çıkan yangında patlayan tüpün parçası, kadına isabet etti. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.