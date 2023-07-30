Karabük'ün Eflani ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında kadın yaralandı
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Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde bir prefabrik evde çıkan yangında tüpün patlaması sonucu fırlayan parça, Nuray Y'ye isabet etti ve yaralanmasına neden oldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında tüpün patlaması sonucu fırlayan parçanın isabet etmesiyle yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Ovaşeyhler köyüne bağlı Karani Mahallesi'nde Mehmet Y'ye ait tek katlı prefabrik evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında patlayan tüpün fırlayan parçası, evin dışında bulunan Nuray Y'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın, ambulansla Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Eflani Belediyesine ait 2 itfaiye aracı ve Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözle müdahale edilen yangın söndürüldü.