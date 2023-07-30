Karabük'ün Eflani ilçesinde prefabrik evde çıkan yangında kadın yaralandı

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Ovaşeyhler köyünde bir prefabrik evde çıkan yangında tüpün patlaması sonucu fırlayan parça, Nuray Y'ye isabet etti ve yaralanmasına neden oldu. Yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.