Karabük'ün Eflani ilçesinde iş makinesi devrildi, sürücü yaralandı
Çukurgelik köyü yakınlarında meydana gelen kazada, iş makinesinin sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karabük'ün Eflani ilçesinde devrilen iş makinesinin sürücüsü yaralandı.
Çukurgelik köyü yakınlarında M.O. idaresindeki greyder, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.