Karabük'ün Eflani ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
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Karabük'ün Eflani ilçesinde bulunan bir buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda 20 dönüm buğday tarlası zarar gördü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde buğday tarlasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Tabaklar Mahallesi yakınlarında bulunan buğday tarlasında yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen Eflani Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle 20 dönüm buğday tarlası zarar gördü.
Kaynak: AA / Ahmet Özler - Güncel