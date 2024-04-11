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Karabük'ün Eflani ilçesinde araç çarpışması: 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı

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Karabük'ün Eflani ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

B.E. idaresindeki 41 ASZ 560 plakalı otomobil, Emirler-Kocacık köy yolunda E.A. yönetimindeki 34 BNU 405 plakalı SUV tipi araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda yolcu olarak bulunan A.E, Ö.E. (3), Ş.A, Z.A, R.E.A. (11) ve Z.R.A. (8) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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