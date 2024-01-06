Karabük'ün Eflani ilçesinde ahşap ev yangını
Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Pınarözü köyünde, Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı ahşap evde çıkan yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Karabük'ün Eflani ilçesinde yangın çıkan ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Pınarözü köyü Hacizoğlu Mahallesi'nde Naciye Kaya'ya ait kimsenin yaşamadığı 2 katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Eflani Belediyesine bağlı itfaiye görevlilerinin yanı sıra jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü.
Olayda ev tamamen yandı.