Karabük'ten kısa kısa

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Karabük'e 2002-2025 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla toplam 5 milyar 600 milyon lira yatırım yapıldığını bildirdi.

İl Başkanı Salt, yaptığı yazılı açıklamada, yatırımlarla hem fiziki altyapının hem de gençlerin sosyal gelişimine yönelik imkanların genişletildiğini vurgulayarak, "Gelişen ve değişen dünyada daima yeni kalan, inovatif düşünebilen, donanımlı ve geleceğe karşı duyarlı gençlik anlayışıyla çalışıyor, yarının dünyasını inşa edecek gençlerimizin imkan ve kabiliyetlerini daima artırıyoruz." ifadesini kullandı.

Karabük'te gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerine katkı sunmak amacıyla inşa edilen tesislerin, hem altyapı hem de erişim anlamında büyük dönüşümü beraberinde getirdiğini aktaran Salt, Karabük'e 2002-2025 yıllarında Gençlik ve Spor Bakanlığı aracılığıyla toplam 5 milyar 600 milyon lira yatırım yapıldığını, her bir tesisin, gençlerin enerjisini doğru yöne kanalize etmek, onların hayallerini desteklemek için inşa edildiğini kaydetti.

Ankara'da düzenlenen kermese Karabük'ten destek

Ankara'da Polis Eşleri Derneği tarafından şehit ve gazi çocuklarına burs sağlanması amacıyla düzenlenen kermese, Karabük'ten de katılım sağlandı.

AK Parti Genel Sekreter Yardımcısı ve Karabük Milletvekili Cem Şahin'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Polis Akademisi Başkanlığının Anıttepe Yerleşkesi'nde "Güvenlik için çalışan eller, yardım için kenetleniyor" temasıyla düzenlenen kermese, Şahin'in eşi Esra Şahin, Karabük Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse'nin eşi Leyla Hasan Köse ve polis eşlerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, 29 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde düzenlenen kermeste, yöresel gıda ürünlerinden el emeği eser ve tablolara, giyim eşyalarına kadar birçok ürünün satışa sunulduğu, elde edilecek gelirin, şehit ve gazi çocuklarının eğitimine destek amacıyla kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Esra Şahin, "Bu anlamlı organizasyona Karabük'ten destek vermekten büyük onur duyuyorum. Şehitlerimizin emanetleri olan evlatlarına uzanan her yardım eli, millet olarak vicdani sorumluluğumuzu yerine getirmemizin en güzel göstergesidir." ifadesini kullandı.