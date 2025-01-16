Karabük'ten kısa kısa

Karabük Adalet Sarayının 2025 yatırım programına alındığı bildirildi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, AK Parti Karabük milletvekilleri ve AK Parti Karabük İl Başkanının yoğun gayretleriyle Karabük, adalet hizmetlerini daha modern ortamda ve verimli şekilde sunacak yeni Adalet Sarayına kavuşuyor.

Toplam 20 bin metrekarelik alanda inşa edilecek ve 800 milyon lira bedelle hayata geçirilecek proje, 2025 yılı yatırım programına dahil edildi.

Proje ve etüt çalışmalarının 2027'de tamamlanması planlanıyor.

AK Parti Karabük Milletvekili Cem Şahin, her zaman yanlarında olan ve destek veren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a teşekkür ederek, kente yakışır Adalet Sarayının yapımı için gayret gösterdiklerini ve bu gayret sonunda hedeflerine ulaştıklarını kaydetti.

Şahin, Adalet Sarayının Karabük'ün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlandığını belirterek, Bu eser, sadece bugünün değil, geleceğin Karabük'üne bir miras olacaktır. AK Parti hükümetleri olarak adaletin erişilebilir, hızlı ve tarafsız şekilde tecelli etmesi için bugüne kadar çok önemli adımlar attık. Yeni Adalet Sarayı ile Karabük'te bu anlayışı daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç da yatırımın Karabük'ün geleceği için önemli olduğunu vurgulayarak, adalet hizmetlerinin kalitesini artıracak yatırımın, Karabük'ün gelişen ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti.

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt da partilerinin Karabük için çalışmaya devam edeceğini aktararak, hükümetin Karabük'e desteğinin her alanda sürdüğünü, yeni Adalet Sarayının şehre değer katacağını kaydetti.

Karabük'te Sosyalfest 2025'in tanıtımı yapıldı

Karabük'te Türkiye'nin milli sosyal ve sağlık bilimler hamlesinin oluşumuna katkı sunmak ve toplumsal sorunların çözümüne olan ilgiyi artırmak amacıyla ikinci kez düzenlenecek Sosyalfest 2025'in tanıtımı yapıldı.

Karabük Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Sosyalfest'in bir hayalle başladığını, daha sonra büyük istek ve şevkle hayata geçirildiğini belirtti.

İlkini yaparken heyecanlı süreçler yaşadıklarını aktaran Kırışık, "Bu bizim için olağanüstü verimli geçen proje çalışmasıydı. Bu çalışmayı daha da ileriye taşıyarak hepimizin, bütün Türkiye'nin, insanlığın faydasına olacak şekilde geliştirmek ve güçlendirmek istiyoruz. İşte bu maksatla Sosyalfest 2025'i inşallah hep birlikte hayata geçirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kırışık, Sosyalfest'in 2025'in sadece Karabük Üniversitesi için değil, Türkiye ve dünyanın ilgisine sunulan bir platform olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sosyalfest 2025'in Türkiye toplumunun, Türkiye'nin ve dünyanın ilgisine, tanınmasına ve bu alanda oluşturulacak yarışmaların ortaya çıkardığı sosyal modellerin, sağlık modellerinin insanlığın hizmetine sunulmasını hedefliyoruz. Bonuda Türkiye olarak, Karabük Üniversitesi olarak öncü bir rol üstleniyoruz ve bütün dünyaya, insanlığın barışını, kardeşliğini, huzurunu ve refahını artıracak sosyal modellerle sağlık modelleriyle insanlığa fayda sunmak istiyoruz."

Tanıtım toplantısına, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Selçuk Akman, rektör yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz, Prof. Dr. Elif Çepni ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, dekanlar, akademisyenler, idari personel, öğrenciler ve davetliler katıldı.