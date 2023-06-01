Karabük'ten kısa kısa

İl Genel Meclisi haziran ayı toplantısı, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Sözen başkanlığında yapıldı.

Toplantıda konuşan Sözen, 2022'de altyapı çalışmalarının tamamlanmasına rağmen mevsim şartları nedeniyle asfaltına başlanmayan köylerde bu faaliyetin geçekleştirildiğini belirtti.

Kentte etkili olan sağanak sonrası merkez, Safranbolu, Eskipazar, Eflani ve Ovacık ilçelerinde ulaşıma kapanan yolların İl Özel İdaresince ulaşıma açıldığını anlatan Sözen, "Bunun yanı sıra zarar gören içme suyu isale hattı ve tarımsal sulama hatlarında çalışmalar başlatılmıştır. Olası olumsuzluklara güçlü makine parkımız ve personelimizle hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük İl Başkanı Salt'tan teşekkür mesajı

AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Cumhurbaşkanı Seçimi)nin ikinci turu sonuçlarını değerlendirerek teşekkür mesajı yayımladı.

Salt, mesajında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi dolayısıyla Karabük halkına, teşkilatlara ve gönüllülere teşekkür etti.

Kimsenin kaybetmediğini, 85 milyonun tamamının kazandığını vurgulayan Salt, "Bu seçimle milletimiz bütün dünyaya Türkiye Yüzyılı'nın başladığını açıkça ilan etmiştir. Seçim sonuçlarının Karabüklü hemşehrilerimize ve ülkemize hayırlar getirmesini yüce Allah'tan niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

Sinema Geceleri başlıyor

Safranbolu'da 24'sü düzenlenecek Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali kapsamında ödüllü belgesel ve sinema filmlerinin gösteriminin yapılacağı "Açık Hava Sinema Geceleri", devlet sanatçısı Sadi Yaver Ataman Belgeseli ve "Sen Benim Her şeyimsin" filmlerinin gösterimiyle başlayacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nin bahçesinde 1-10 Haziran tarihlerinde düzenlenecek etkinlikte vatandaşlar kamp sandalyeleri ve minderlerini getirerek alanda yer alan çimlerin üzerinde film izlemenin keyfini yaşayacak.

Toplam 20 belgesel ve film gösterimleriyle vatandaşlar ödüllü belgesel ve sinema filmleriyle buluşacak.

ÜNİLİG Fetih SporFest Türkiye Şampiyonası'nda KBÜ'ye altın madalya

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu (TÜSF) tarafından İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite Sporları Federasyonu (ÜNİLİG) Fetih SporFest Geleneksel Okçuluk Büyük Erkekler Bireysel Müsabakaları Türkiye Şampiyonasında Karabük Üniversitesini (KBÜ) temsil eden İbrahim Afraziloğlu, altın madalya kazandı.