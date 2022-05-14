Karabük'ten kısa kısa - Haberler

KARABÜK (AA) - AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal ve Niyazi Güneş, Yenice ilçesinin doğal gaz genişleme alanı projesi kapsamına dahil edildiğini ve doğal gaz lisansı onayının alındığını bildirdi.

Ünal ve Güneş tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, Yenice ilçesini doğal gaza kavuşturmanın yıllardır hayalini kurulan ve Karabük milletvekilleri olarak her aşaması yakından takip edilen en önemli konulardan biri olduğu belirtildi.

Yenice'ye doğal gaz getirilmesi projesinde ciddi bir adım daha atıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlçemize taşımalı sistem ile doğal gaz arzını sağlayacak KARGAZ doğal gaz şirketinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) yaptığı başvuruyu ısrarlı takiplerimiz ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız başta olmak üzere ilgili kurumlar ile yaptığımız görüşme ve çalışmalar neticesinde KARGAZ'ın genişleme alanı projesi kapsamına dahil edilmesini ve doğal gaz lisansının onayını EPDK'dan çıkarmış bulunmaktayız. Bundan sonraki süreci de KARGAZ şirketiyle takip ederek inşallah en kısa zamanda ilçemizi hayalini kurduğu doğal gazla buluşturacağız."

Karabük ve ilçelerinin daha ileriye gitmesi için hedefleri bir bir gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, "Doğal gaz projesiyle Yenice'mizi bir adım daha ileri taşıyacak ve doğal gaz konforuyla birlikte hak ettiği değere yükseltmiş olacağız. Karabük'ümüzden her daim desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve nezdinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız sayın Fatih Dönmez'e, EPDK Başkanımız Mustafa Yılmaz'a ve bu süreçte katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Karabük'e 29 milyon 899 bin 187 lira KÖYDES ödeneği ayrıldı

AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, 2022 yılı yatırım programı kapsamında Karabük'e 29 milyon 899 bin 187 lira KÖYDES ödeneği ayrıldığını bildirdi.

Altınöz, yaptığı açıklamada, 2005 yılından bu yana KÖYDES projesi kapsamında Karabük'e ayrılan KÖYDES ödeneğinin 250 milyon lirayı aştığını belirtti.

KÖYDES ödeneklerinin il ve ilçelere dağılımına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararına göre Karabük merkez ilçesine 5 milyon 269 bin 394 lira, Safranbolu'ya 6 milyon 568 bin 206 lira, Yenice'ye 4 milyon 181 bin 906 lira, Eskipazar'a 4 milyon 328 bin 324 lira, Eflani'ye 5 milyon 718 bin 747 lira ve Ovacık'a 3 milyon 832 bin 610 lira olmak üzere toplam 29 milyon 899 bin 187 lira ödenek tahsis edildiğini aktaran Altınöz, KÖYDES projesiyle köylerde alt yapı, yol ve içme suyu çalışmalarını başarıyla gerçekleştirdiklerini, köylerde yaşayan vatandaşların daha müreffeh bir hayat sürebilmelerinin yolunu açtıklarını, 2022 yılında ayrılan kaynakla da çalışmalara devam edileceğini kaydetti.