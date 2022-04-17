Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK MERKEZ, KARABÜK (AA) - Onur futbol sahasının ihalesinin tamamlandığı ve yüklenici firmaya teslim edildiği bildirildi.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz, yaptığı ortak yazılı açıklamada, futbol sahasının yaklaşık 5 milyon 500 bin lira ihale bedeliyle yenilenerek, sporseverlerin kullanımına açılacağını belirtti.

Açıklamada, sahanın hazırlanan proje ile sentetik zeminli futbol sahası ve yürüyüş alanına dönüştürüleceği, amatör takımlara ve sporseverlere hizmet vereceği kaydedildi.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Teşkilatı iftarda bir araya geldi

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanlığı, merkez mahalle ve köy başkanları ile iftar programında bir araya geldi.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya ve AK Parti Karabük Merkez İlçe Yönetim Kurulu ev sahipliğinde gerçekleşen iftar programına, AK Parti Karabük milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş ve AK Parti Karabük İl Başkanı İsmail Altınöz katıldı.

AK Parti Karabük Merkez İlçe Başkanı Çetinkaya, yaptığı açıklamada, "Ak davamıza, gönül veren teşkilatlarımızla bir aradayız. Hep birlikte, bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da Karabük'ümüze değer katan çalışmalara imza atmaya devam edeceğiz. Rabbim, birliğimize ve beraberliğimizi daim eylesin." ifadelerini kullandı.

-5000 Evler Merkez Camisi'nden ramazan etkinlikleri

5000 Evler Merkez Camisi öncülüğünde, ramazan etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlik kapsamında, cemaate teravih namazının ardından Osmanlı macunu ve Osmanlı şerbeti ikram edildi.

Öte yandan ihtiyaç sahiplerine ramazan yardımları yapıldı, çocuklara kitap hediye edildi.