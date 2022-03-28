Karabük'ten kısa kısa
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Karabük'te meslek lisesi öğrencilerinin atık ahşaplardan yaptığı köpek kulübeleri, kentin farklı noktalarına konuldu.
KARABÜK (AA) - Karabük'te meslek lisesi öğrencilerinin atık ahşaplardan yaptığı köpek kulübeleri, kentin farklı noktalarına konuldu.
Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, sokak hayvanlarına sıcak yuva kazandırmak için atık ahşaplardan kulübe hazırladı.
Öğrenciler, köpek kulübelerini İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleriyle şehrin farklı yerlerine bıraktı.
Türk Kızılay Karabük Şubesinin yeni başkanı Yavaşçı oldu
Türk Kızılay Karabük Şubesi Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa Cemalettin Yavaşçı seçildi.
Karabük Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda tek listeyle yapılan kongrede konuşan Yavaşçı, Dursun Yeşiloğlu'ndan devraldığı bayrağı layıkıyla taşımak için elinden geleni yapacağını belirtti.
Genel kurula AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş de katıldı.
Ramazan pidesi 5 liradan satılacak
Karabük Lokantacılar, Pastaneciler, Fırıncılar, Otelleciler ve Bakkallar Odası Başkanı Fikret Arslan, 300 gram sade ramazan pidesinin 5, susamlı yumurtalı pidenin ise 6,5 liraya tezgahlarda yerini alacağını bildirdi.