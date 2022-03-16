Karabük'ten kısa kısa

KARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ), Özbekistan'ın önemli üniversiteleriyle yeni akademik iş birliklerine imza attı.

KBÜ'den yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Özbekistan'ın Mirza Uluğ Bey Ulusal Üniversitesi, Çırçık Devlet Pedagoji Üniversitesi ve El-Buhari Üniversitesinden gelen heyeti makamında ağırladı.

Ziyaretin ardından KBÜ ve Özbekistan üniversiteleri ile iş birliği protokolü imzalandı.

"Mahallede Maç Var" etkinliği Karabük'te başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) öncülüğünde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının iş birliğiyle "Mahallede Maç Var" sloganıyla düzenlenen futbol turnuvasının grup maçları Karabük'te başladı.

Bir halı sahada oynanan maçları, Karabük Valisi Fuat Gürel de izledi.

Şehitler adına fidan dikildi

Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla "Şehitler Fidanlığı" oluşturuldu.

Orman Genel Müdürlüğü ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneğince oluşturulan fidanlıkta, Vali Gürel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, İl Özel İdaresi Genel Sekteri Mehmet Uzun, Dernek Başkanı Sabri Özer, kurum müdürleri, dernek başkanları ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.