Karabük'ten Erzurum'a atanan Emniyet Müdürü göreve başladı
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Karabük'ten Erzurum'a atanan Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, görevine başladı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen karşılama programıyla göreve başlayan Yırtar, 2 Ağustos 2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandı.
Karabük'ten Erzurum'a atanan Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, görevine başladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kadir Yırtar için Emniyet Müdürlüğü bahçesinde karşılama programının düzenlendiği bildirildi.
Açıklamada, "2 Ağustos 2023 tarihli 2023/355 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile ilimize atanan İl Emniyet Müdürümüz Sayın Kadir Yırtar, 11 Ağustos 2023 tarihi itibari ile görevine başlamıştır." ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Hilmi Tunahan Karakaya - Güncel