Karabük'ten deprem bölgesine yardım

Karabük'te "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illere yardımlar sürüyor.

Valilikten yapılan açıklamada, AFAD Başkanlığı tarafından deprem bölgesindeki vatandaşlar için siparişi verilen çadırların kentte faaliyet gösteren tekstil fabrikasında dikildiği belirtildi.

İlk etapta 20 bin çadır siparişi aldıklarını bildiren fabrika sahibi Mehmet Teke ile imalathaneyi gezen Vali Fuat Gürel, dikilen örnek çadırı inceleyerek, çalışanlara özverili çalışmaları için teşekkür etti.

Depremzede çocuklar için oyuncak yaptılar

Safranbolu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarımı alanı öğretmen ve öğrencileri tarafından deprem bölgesindeki çocuklar için tasarlanan oyuncakların yapımına hızla devam edildiği belirtildi.

Ayrıca Safranbolu Halk Eğitimi Merkezi'nde gönüllü öğretmenler, usta öğreticiler ve kursiyerler tarafından deprem bölgelerinde kullanılmak üzere uyku tulumu dikiliyor.

Meslek liselerinde üretilen 150 soba depremzedelere gönderildi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Mesleki ve Teknik Anadolu liselerinin depremlerin yaralarını sarmak için var gücüyle çalıştığı belirtildi.

Karabük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Safranbolu Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci, öğretmen ve öğrencilerince çadır kentlerde kalan depremzedelerin ısınma ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla araziye ve açık havaya uygun soba üretimine başlandığı ve 150 sobanın Valilik koordinesinde deprem bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktığı bildirildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çadır anaokulu kuruldu

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, meslek liselerinin öğretmenleri ve personelinden oluşan 15 kişilik teknik ekibin Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çadır anaokulu kurduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Bakanlığımız koordinasyonunda İslahiye'de geniş kapsamlı çalışma gerçekleştiren teknik personelimiz çadır anaokulu kurarak mink öğrencilerimizin yüreklerini ısıttılar. Minik öğrencilerimizin ilgi odağı olan çadır anaokulunda gönüllü öğretmenlerimiz onlarla keyifli zaman geçirerek, afetzede çocukların deprem travmasını atlatmalarına yardımcı oluyor." ifadelerine yer verildi.