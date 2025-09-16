Karabük'ten 6 Proje, TEKNOFEST 2025 Finallerine Katılıyor

Karabük'ten 6 proje, TEKNOFEST 2025 finallerine katılmaya hak kazandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başlayacak olan festival finallerine Mehmet Vergili Fen Lisesinden HezarFen, Avicenna, Farabi ve Essential takımları, Emek Ortaokulundan Teknorado takımı, Özel Salih Aydın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden ise Yüksek Gerilim takımı katılacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, yarışmalara katılacak olan öğrenciler ve onları bu zorlu maratona hazırlayan danışman öğretmenleriyle bir araya geldi.

Toplantıda, projelerin hazırlık aşamaları, amaçları ve hedefleri üzerine sohbet gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbaş, Türkiye'nin en seçkin projeleri arasında yer alarak bu önemli aşamaya gelebilmek için büyük bir özveri, emek ve fedakarlıkla çalışıldığını belirterek, "Bu azminiz ve başarınız hepimizi gururlandırdı. Sizlere yürekten inanıyor ve güveniyoruz." ifadelerini kullandı.

Akbaş, Karabük eğitim ailesi olarak, eğitimin her alanında başarıyı ilke edinmiş bir anlayışla hareket ettiklerini dile getirerek, "Öğrencilerimizin her daim yanında olarak onları destekliyoruz. Eğitimde kalite ve başarıyı işte tam da bu şekilde ortaya koyuyoruz. Sizleri, danışman öğretmenlerimizi ve okul yöneticilerimizi tebrik ediyor, finallerde şimdiden başarılar diliyorum. Karabük sizlerle gurur duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.