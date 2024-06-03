Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası Güvenlik Kamerasında

Karabük'te meydana gelen zincirleme trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda seyreden M.S. yönetimindeki 06 DPY 749 plakalı otomobil, yolcu almak için duran İ.A. idaresindeki 78 M 0362 plakalı şehir içi taşımacılığı yapan minibüse arkadan çarptı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobile M.A'nın kullandığı 34 LJV 49 plakalı minibüs çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Bu arada kaza anı, çevredeki bir özel hastanenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, duraktan yolcu almak için duran minibüse çarpan otomobilin savrulması ve aynı yönden gelen minibüsün otomobile çarpması yer alıyor.