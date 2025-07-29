Karabük'teki Yangınzedelere Konteyner Ev Teslim Edildi

Karabük'teki Yangınzedelere Konteyner Ev Teslim Edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'te meydana gelen orman yangınından etkilenen aileler için 5 adet konteyner ev teslim edildi. Eşyalar yerleştirilen konteynerlerde, ailelerin ihtiyaçlarını karşılayacak temel eşyalar bulunuyor.

Karabük'teki orman yangınından etkilenen ailelere 5 konteyner ev teslim edildi.

Merkeze bağlı Kamış köyünde kurulumu yapılan konteynerlerin tamamına eşyalar yerleştirildi, altyapı, elektrik ve su hattı bağlama çalışmaları yapıldı.

Evi tamamen yanmış, yıkılmak üzere veya ağır hasarlı durumda olan aileler için hazırlanan 21 metrekarelik konteynerlerde, yatak ve oturma odaları ile mutfak, duş ve lavabo bulunuyor.

6 kişilik aileye uygun tasarlanan konteynerlerin içerisine, AFAD ekipleri tarafından ailelerin acil ihtiyaçlarını karşılaması için ranza, buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrikli ocak, yastık, nevresim takımı, bardak, tabak, tencere, tava, kepçe, kaşık, çatal, tuzluk ve bulaşık malzemeleri konuldu.

Ayrıca olası yangınlara karşı konteynerlere ikişer yangın tüpü ve bölgenin sıcak olmasından dolayı klima yerleştirildi.

Öte yandan, AFAD Başkanlığınca bölgeye getirilen konteynerlerin talepler doğrultusunda kurulacağı, ihtiyaç durumuna göre başka bölgelere gönderileceği belirtildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı

Direksiyon başında fantezi yapan hakim, genç kadını hayattan kopardı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı

Fenerbahçe yıldız futbolcunun sözleşmesini feshetti! İşte yeni takımı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.