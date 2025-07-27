Karabük'teki Yangınların Dumanı Bolu'yu Kapladı

1) KARABÜK YANGINLARININ DUMANI BOLU'DA GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI

KARABÜK'te devam eden orman yangınları sonucu oluşan duman bulutu, komşu kent Bolu'ya ulaştı. Bolu'da araçların üzeri külle kaplanırken, kent genelinde duman kokusu oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkisinde 23 Temmuz'da saat 14.30'da ve Ovacık ilçesi Kışla köyü Merkez Mahallesi Pazar Yeri mevkisinde de aynı gün saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Günlerdir devam eden yangınlara havadan ve karadan müdahale sürerken, yangın sonucu oluşan duman bulutu, komşu kent Bolu'ya ulaştı. Şehirde sabah saatlerinde gökyüzünde bir sis tabakası oluştu. Ayrıca araçların üzerleri küllerle kaplanırken, vatandaşlar yoğun şekilde duman kokusu hissetti.