Karabük'teki trafik kazasında 5 kişi yaralandı
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Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
E.Ü. (36) yönetimindeki 74 ABA 861 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolunda, E.U. (37) idaresindeki 78 ABH 680 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücülerden E.Ü. ile araçlardaki S.Ü. (31), H.E.Ü. (8), Y.E.Ü. (5) ve A.U. yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel