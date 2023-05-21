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Karabük'teki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Karabük'teki trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'te meydana gelen trafik kazasında yaralanan ikisi çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

E.Ü. (36) yönetimindeki 74 ABA 861 plakalı otomobil, Karabük- Zonguldak kara yolunda, E.U. (37) idaresindeki 78 ABH 680 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücülerden E.Ü. ile araçlardaki S.Ü. (31), H.E.Ü. (8), Y.E.Ü. (5) ve A.U. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA / Güncel

Zonguldak Karabük Güncel Haberler

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