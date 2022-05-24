Karabük'teki taksi sıra dışı görüntüsüyle dikkati çekiyor - Haberler

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Karabük'teki taksi sıra dışı görüntüsüyle dikkati çekiyor

AA - Orhan Kuzu - Güncel
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Karabük'teki taksi sıra dışı görüntüsüyle dikkati çekiyor

Karabük'te özel kaplama yaptırılan taksi, sıra dışı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Karabük'te özel kaplama yaptırılan taksi, sıra dışı görüntüsüyle ilgi çekiyor.

Kentte bir fabrikada çalışan ve 1 yıldır taksi şoförlüğü yapan 33 yaşındaki Mehmet Bayır, otomobilinin kaportasını dekore etmek istedi.

İstanbul'da aracına kristal sarı renkli dış kaplama yaptıran Bayır, müşterilerinden büyük talep görüyor.

Bayır, AA muhabirine, Karabük'e farklı taksi kazandırmak için aracına özel kaplama yaptırdığını söyledi.

Müşterilerden olumlu tepkiler aldığını ifade eden Bayır, "İnsanlar gelip otomobilin fotoğraflarını ve görüntüsünü çekiyor. Biz sırayı takip ediyoruz ama müşteriler arkada bile olsa gideceği yere benim arabayla gitmek istiyor." dedi.

Bayır, dış kaplamanın 15 bin lira civarında olduğunu belirterek, "Amacım, Karabük'te ilk defa güzel bir araç yapmak ve ilkleri yaşamaktı. Taksi esnafı olarak değişik araç sunmayı, kente gelen yerli ve yabancı misafirlerimize güzel hizmet sunmayı istedim." diye konuştu.

AA / Orhan Kuzu - Güncel

Mehmet Bayır, İstanbul, Karabük, Taksi, Güncel, Haberler

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