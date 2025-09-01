Karabük'teki Orman Yangını Kastamonu'ya Sıçradı
Karabük'ün Eflani ilçesinde başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı. Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı ve yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
Karabük'ün Eflani ilçesinde dün başlayan orman yangını, Kastamonu'nun Araç ilçesine ulaştı.
Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı. Köydeki 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirildi.
Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.
Kaynak: AA / Bilal Kahyaoğlu - Güncel