Karabük'teki Orman Yangını Devam Ediyor

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Karabük'te etkili olan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayılarak 18 köyün boşaltılmasına neden oldu. Ekipler hem havadan hem de karadan yangına müdahale ediyor.

Karabük'teki orman yangını devam ederken, sabah saatlerinde Hocaoğlu Köprüsü mevkisinden Karabük yönüne doğru dağın tepesinde başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle eteklere indi. Dere yatağına yakın bir noktadaki ormanda bir anda alevler yükseldi. Ekipler alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı. Farklı bölgelerdeki orman yangınlarına müdahale sürerken, Karabük genelinde bugüne kadar 18 köy boşaltıldı.

HABER-KAMERA: Ali Sencer ARSLAN, Murat ÖZELCİ/KARABÜK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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