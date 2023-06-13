Karabük'teki ölümlü feci kaza kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 1 kişinin öldüğü, aralarında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğu 4 kişinin yaralandığı feci kazanın güvenlik kameraları ortaya çıktı.

İki gün önce Safranbolu-Kastamonu karayolu Safranpark mevkiinde meydana gelen kazada S.K. idaresindeki 78 AAB 694 plakalı kamyon, kavşaktan dönüş yapan M.U. yönetimindeki 78 SR 977 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Ünal Şirin hayatını kaybederken sürücü M.U. ile yanında bulunan bulunan yabancı uyruklu A.A.A, A.M.S. ve S.G.C. yaralandı.

Feci kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean kaydedildi. Görüntülerde kavşaktan kontrolsüz geçiş yapan otomobile kamyonun çarptığı görülüyor. Ayrıca görüntülerde çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobilden birinin yola fırladığı ve kaza sonrası vatandaşların yardıma koştuğu yer alıyor.