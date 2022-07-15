Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

AA - Ahmet Özler - Güncel
 - Güncelleme:
Karabük'teki Mencilis mağarasına giren 4 kişi mahsur kaldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren ve mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde bulunan, Türkiye'nin 4. büyük mağarası Mencilis'e giren ve mahsur kalan 4 kişi için kurtarma çalışması başlatıldı.

Yaklaşık 10 bin metre uzunluğunda, 3 katlı oluşuma sahip mağaraya dün akşam saatlerinde giren iki rehber ile baba ve kızdan oluşan grupla bir süre sonra irtibat kesildi.

Durumdan şüphelenen mağara rehberlerinden ikisi daha mağaraya girdi. Mağaraya giren rehberler, grubun kullandığı halatın yaklaşık 3 bin 500 metrede koptuğunu, rehberlerden birisinin 15 metreden düşerek yaralandığını ve diğerlerinin mahsur kaldığını tespit etti.

Rehberler jandarma, UMKE ve AFAD'dan yardım istedi.

Olay yerine gelen 16 kişilik ekip, mağaraya girerek kurtarma çalışması başlattı.

AA / Ahmet Özler - Güncel

Safranbolu Karabük Türkiye Rehber Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title