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Karabük'teki ev yangınında kundaklama şüphelisi tutuklandı

Karabük'teki ev yangınında kundaklama şüphelisi tutuklandı

Güncel Haberler

Kayabaşı Mahallesi'nde çıkan ev yangınına ilişkin gözaltına alınan Ü.Y'nin (30) tutuklandığı bildirildi. Şüphelinin, ev sahibinin damadı olduğu öğrenildi.

Karabük'teki ev yangınında kundaklama şüphesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kayabaşı Mahallesi'nde önceki gün çıkan ev yangınına ilişkin gözaltına alınan Ü.Y'nin (30) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelinin, ev sahibinin damadı olduğu öğrenildi.

Kayabaşı Mahallesi Hacıalay Caddesi'nde, 5 Haziran'da Nail Yılmaz'a ait tek katlı ev, çıkan yangında kullanılamaz hale gelmişti. Polis, kundaklama şüphesiyle Ü.Y'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel

Karabük Güncel Haberler

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