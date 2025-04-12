Kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı İstanbul'da yakalandı

Bir suç örgütü lideri için daha yolun sonu
Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu

Doktorlardan kadın hastalar için çirkin ifadeler! Sapıkça mesajları ifşa oldu
Antalya Diplomasi Forumu'ndan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı

Antalya'dan dikkat çeken kareler! Bakan Fidan görür görmez sarıldı
Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

Türkiye'ye küfreden Yunan askerlerine hapis cezası

Karabük'teki Ağaç Tüneli, Karla Kaplanarak Kartpostallık Görüntüler Sunuyor

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki doğal ağaç tüneli, nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası kartpostallık manzaralar oluşturdu. Ağaçların dallarıyla oluşturduğu tünel, beyaz örtüyle kaplandı ve doğaseverlerin ilgisini çekti.

Doğal ağaç tünelli yol, kar manzaralarıyla mest etti

Beyaz örtüyle kaplanan ağaç tünelli yol dron ile görüntülendi

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yer alan ve doğal yapısıyla dikkat çeken ağaç tünel, kar yağışıyla birlikte kartpostallık görüntülere sahne oldu.

Karabük'te nisan ayında etkili olan kar yağışı sonrası doğa beyaza büründü.

Karabük-Bartın kara yolunda iki yandan uzanan ağaçların dallarının oluşturduğu doğal ağaç tünel karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Yılın her döneminde doğaseverlerin ilgisini çeken ağaç tünel, karla birlikte görsel şölen oluşturdu. O anlar dron ile görüntülendi.

Bu güzergahı kullanan vatandaşlar beyaz gelinliği giyen ağaç tüneldeki eşsiz manzarayı bol bol fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Baharı beklerken kışın tekrar geri geldiğini belirten Uğur Camcı, "Buranın her mevsim güzel görüntüleri var" dedi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.