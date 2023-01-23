Karabük'teki 2 ayrı trafik kazasında iki kişi yaralandı Güncel Haberler Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'te meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı. S.A.A. idaresindeki 61 KC 897 plakalı otomobil, Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Z.Ö.'ye çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan yaya ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Diğer kazada ise Hakan U. yönetimindeki 78 ABG 565 plakalı motosiklet, 100. Yıl Mahallesi 1003 Nolu Cadde'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kayıtlarda, süratli bir şekilde gelen motosikletin refüje çarpması ve sürücünün yuvarlanması yer alıyor. Kaynak: AA / Güncel Karabük Güncel Haberler

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