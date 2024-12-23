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Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

Karabük'te Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı
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Karabük'te Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz belirlenemeyen 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel
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