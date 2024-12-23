Karabük'te zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Karabük'te 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı'nda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Orhan Kuzu - Güncel