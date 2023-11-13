Karabük'te zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı. Kazada yaralanan çocuklar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karabük'te üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Kaza, Safranbolu- Karabük karayolu Sanayi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.A. idaresindeki 78 AAT 121 plakalı otomobil, Karabük istikametine seyir halindeyken aynı istikamette B.Ö. idaresindeki 06 EV 5283 plakalı minibüse çarptı. Kazaya M.U. idaresindeki 19 HL 229 plakalı otomobil de karıştı. Olayda 19 HL 229 plakalı araçta bulunan S.TU. (7) ve Z.N.U. (7) yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KARABÜK