Karabük'te zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı Güncel Haberler Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Karabük'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı. M.T. idaresindeki 78 AAB 969 plakalı kamyonet, Üniversite Mahallesi Efsa Nur Sokak'ta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önünde seyreden E.C. yönetimindeki 78 BY 967 plakalı otomobile, ardından park halindeki 78 M 6087 plakalı minibüse çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü E.C, ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Karabük Güncel Haberler

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