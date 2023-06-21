Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza anları ise yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Karabük'te zincirleme trafik kazası kamerada

KARABÜK - Karabük'ün Eskipazar ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kaza anları ise yol kenarındaki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Eskipazar ilçesine bağlı D-100 karayolu Kemikli rampalarında sabah saatlerinde meydana geldi. S.G idaresindeki 28 K 5471 plaka Tır, havanın yağışlı ve yolun kaygan olması nedeniyle sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yolda makasladı. Bu sırada aynı istikamet üzerinde seyreden N.P. yönetimindeki 34 EKA 864 plakalı hafif ticari araç, makaslama yapan tıra yandan çarptı. Bu sırada kazayı görüp duran F.Y. idaresindeki 28 AG 324 plakalı otomobile ise arkadan gelen U. S. idaresindeki 34 BTC 956 plakalı otomobilin çarpmazı sonucu 4 araçlı trafik kazası meydana geldi.

Kazada, 34 EKA 864 plakalı araçta bulanan, B. P. ve B.P. (40), 28 AG 324 plakalı araçta D. K. Y. (33), Z. B. Y. (9), E. B. Y. (4), 34 BTC 956 plakalı araçta bulunan sürücü U. S. ile F. S. ve B. N. S. yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Özel Medicar Hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan çekilmesinin ardından normale döndü.