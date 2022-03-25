KARABÜK'TE ZİNCİRLEME KAZA: 2 YARALI

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'te, 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bulak kavşağında meydana geldi. Mehmet S. idaresindeki 78 AAL 877 plakalı hafif ticari araç ile Sezer Ç. idaresindeki 78 SJ 038 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil ışıklarda duran O.A. idaresindeki 78 AB 775 ve Uğur T. idaresindeki 06 LGD 04 plakalı otomobillere çarptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Kazada yaralanan Mehmet S. ve Sezer Ç. sağlık ekipleri tarafından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.