Karabük'te Yüksekten Düşen İnek Vinçle Kurtarıldı
Karabük'te otlamaya çıkan bir inek, kayalık bir bölgeden düşerek mahsur kaldı. Köylülerin ihbarıyla AFAD ekipleri olay yerine geldi ve ineği kurtaramayınca vinç yardımıyla halatla yukarı çekerek kurtardılar.
KARABÜK'te yüksekten kayalık bölgeye düşen inek, vince bağlanan halat yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı.
Karabük merkeze bağlı Başköy köyünde otlamaya çıkarılan inek metrelerce yükseklikten kayalık bölgeye düştü. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine ineği kurtarmak için AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler ineği kayalık çıkartamayınca bölgeye vinç gönderildi. Halatla vince bağlanan inek, düştüğü yerden kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel