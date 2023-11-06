Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük'ten Kastamonu istikametine giden O.A. yönetimindeki 34 CYS 838 plakalı otomobil, Jandarma Kavşağı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan D.Y.'ye çarptı. Kazada yaya yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. - KARABÜK