Karabük'te yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.
A.Y. yönetimindeki 78 T 7507 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobildeki yolcu K.Y. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.
Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel