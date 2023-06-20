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Karabük'te yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı

Karabük'te yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi yaralandı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yoldan çıkan otomobildeki 1 kişi hastaneye kaldırıldı.

A.Y. yönetimindeki 78 T 7507 plakalı otomobil, Safranbolu-Eflani kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kazada otomobildeki yolcu K.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaynak: AA / Cihan Öğüç - Güncel

Safranbolu Karabük Güncel Haberler

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