Karabük'te yolda koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi

Karabük'ün Yenice ilçesinde ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ören-Bağbaşı köyü yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, yolda bir ayının hızla koştuğunu fark etti.

Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Yolda bir süre koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.