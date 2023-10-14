Karabük'te yolda koşan ayı cep telefonuyla görüntülendi
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Karabük'ün Yenice ilçesinde ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Karabük'ün Yenice ilçesinde ayının yolda koştuğu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Ören-Bağbaşı köyü yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, yolda bir ayının hızla koştuğunu fark etti.
Sürücü, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Yolda bir süre koşan ayı, daha sonra ormanlık alana girerek gözden kayboldu.
Kaynak: AA / Güncel